شكرا لقرائتكم خبر عن بي آر نيوز واير: 5.11 % نموا متوقعا في قطاع تكنولوجيا المعلومات السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع موقع «بي آر نيوز واير» نمو حجم سوق تقنية المعلومات في المملكة بمقدار 5 ملايين دولار أمريكي خلال العام الجاري، حيث بيانات شركة «تكنافيو».

وقال الموقع: «وفقا لدراسة السوق الأخيرة التي أجرتها تكنافيو، من المتوقع أن يزداد حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية بمقدار 5 ملايين دولار أمريكي من عام 2021 إلى 2026، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.78 ٪».

ولفت الموقع إلى أن سوق تكنولوجيا المعلومات في المملكة يتمتع بتنوع كبير، كما يقوم البائعون بنشر إستراتيجيات النمو مثل التركيز على الابتكارات التكنولوجية، وعمليات الاستحواذ على الشركات المنافسة في السوق.

وأضاف: «أطلقت الحكومة السعودية برنامجا متطورا لدعم القطاع في عام 2016، ضمن رؤية 2030، حيث تركز خطة التحول هذه على التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية. ويشمل خططا لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة».

واستطرد: «يتزايد استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل سريع في المملكة، حيث تعتزم الحكومة تمكين جميع قطاعات الاقتصاد رقميا، مثل: التصنيع، والحوكمة، والرعاية الصحية».

أيضا، يتزايد اعتماد التقنيات المتقدمة بين الشركات السعودية، حيث تتبنى الدولة العولمة والخصخصة والتقدم التكنولوجي. وسيؤدي التحول الرقمي إلى تطوير البنية التحتية للخدمات السحابية وإنترنت الأشياء.

ختاما، من المتوقع تزايد حصة سوق الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات للخدمات المصرفية للأفراد بمقدار 15.69 مليار دولار أمريكي من عام 2021 إلى عام 2026، وسوف يتسارع زخم نمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.15 ٪، بحسب الموقع.

يتزايد استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل سريع في المملكة، حيث تعتزم الحكومة تمكين جميع قطاعات الاقتصاد رقميا، مثل: التصنيع، والحوكمة، والرعاية الصحية