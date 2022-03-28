شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة لـ «المستهلكين»: أبلغوا عن ارتفاع الأسعار على رقم 1900 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، المستهلكين بالإبلاغ عن ارتفاعات أسعار السلع الغذائية على حسابات الوزارة أو الرقم الموحد 1900.

وأكد الحسين لـ ”الخليج 365”، أن الفرق الرقابية بالوزارة المنتشرة في مناطق المملكة كافة، تنفذ جولات تفتيشية بشكل دوري على المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، ولمتابعة ورصد أسعار السلع التموينية والضرورية في جميع مناطق المملكة، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب محليا.

وبحسب المادة الرابعة من نظام المنافسة فإن أسعار السلع والخدمات تكون وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناء على قرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام، وتختص الهيئة العامة للمنافسة بضبط الممارسات الاحتكارية ومخالفات نظام المنافسة، ويتم ضبط المخالفات وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود استغلال أو ممارسات تجارية سلبية قد تؤدي لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر كالتخزين والامتناع عن البيع وغيرها من المخالفات.

وأكد مستهلكون ومتعاملون أن أسواق الجملة تقدم عروضا مخفضة للسلع الغذائية قبل شهر رمضان بفرق أسعار يتراوح بين 30 إلى 50 % مقارنة بالأسواق الأخرى، والسوبر ماركت، لا سيما مع إقبال المستهلكين على الشراء في الفترة الحالية.

وطالب المستهلكون بتشديد الرقابة على الأسواق خاصة أن بعض المتاجر ترفع أسعارها دون مبرر، مشيرين إلى أن سعر الجبن في أسواق الجملة يبلغ 20 ريالا، بينما في السوبر ماركت يصل إلى 30 ريالا، بينما زاد الحليب من 1.5 إلى 2.5 ريال.

وكشفت جولة أجرتها ”الخليج 365” في وقت سابق على أسواق الجملة إقبالا من المستهلكين على شراء السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية قبيل الشهر المبارك.

وقال المستهلك حمدان السبع: إن أسواق الجملة تقدم عروضا للمواد الغذائية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار في «السوبر ماركت»، مشيرا إلى أن فرق الأسعار بينها وبين أسواق الجملة، يتراوح بين 30 إلى 50 %.

وأضاف: إن أسواق الجملة تتيح للمواطنين أسعارا جيدة وعروضا على المواد الغذائية لا سيما مع قرب شهر رمضان، مقارنة بالأسواق الأخرى، مشيرا إلى أن سعر الجبن في سوق الجملة يبلغ 20 ريالا، وفي السوبر ماركت بـ 30 ريالا.

وطالب السبع، تجار المواد الغذائية بطرح المنتجات بأسعار الجملة، ومراعاة المستهلك، خاصة من أصحاب الدخل المحدود، داعيا الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة على أسواق المواد الغذائية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك لحماية المستهلك مما وصفه بجشع التجار.

وأشار إلى أن التجار يسعون إلى تحقيق أكبر مكاسب في تلك المواسم، دون النظر إلى مصلحة المستهلك، الذي يلجأ إلى أسواق الجملة لتجنب ارتفاع الأسعار.

وأوضح المستهلك مصطفى السيهاتي أن أسعار المواد الغذائية في أسواق الجملة تناسب المستهلك مقارنة بالأسواق الأخرى التي تبالغ في أسعارها والتي وصفها بالأسعار «الجنونية»، مطالبا الجهات المختصة بتشديد الرقابة لضبط الأسعار، لا سيما أنها تختلف من مكان لآخر، بينما تلجأ الأسر إلى العروض لشراء السلع بأسعار مخفضة.

وأكد المستهلك عبدالله جعفر أن المستهلكين يبحثون في موسم شهر رمضان عن العروض المناسبة لشراء السلع، مشيرا إلى أن أسواق الجملة تجذب المستهلك وتعزز من المنافسة بين المتاجر، عن طريق عروض مميزة، مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأضاف جعفر: إن الأسواق الأخرى تبيع المنتجات بأسعار مبالغ فيها لا سيما في موسم رمضان، إذ يستغل بعضهم إقبال المستهلكين على الشراء ويرفعون الأسعار.

وأشار جعفر إلى أن بعض الأسواق ترفع الأسعار بشكل غير مبرر وتعمل ضد صالح المستهلك والمواطنين ذوي الدخل المحدود، لافتا إلى أن سعر الحليب ارتفع من 1.5 ريال إلى 2.5 ريال للعلبة الواحدة.

وأوضح أن المستهلك يبحث عن المنتج الذي يباع بسعر أقل لا سيما لأصحاب الرواتب المتوسطة والمحدودة، مطالبا الجهات المختصة بحل أزمة الارتفاع المتكرر للأسعار، لا سيما في السلع الأساسية التي يحتاجها كل منزل.

وأفاد المستهلك منير أحمد، بأن أسواق الجملة هي الملاذ لأصحاب الدخول المتوسطة لشراء السلع بأسعار مناسبة وغير مبالغ فيها، مقارنة بالأسواق الأخرى، خاصة أن فروق الأسعار تصل في بعض الأحيان إلى 50 %، مما يثقل كاهل المواطن، ويعد تلاعبا من التجار في الأسعار واستغلالا لإقبال المستهلكين.

وطالب الجهات الخاصة بالحد من جشع التجار وتشديد الرقابة على أسعار المنتجات لا سيما في المواسم، فضلا عن أن بعض المنتجات تباع في أسواق الجملة بسعر معقول، بينما في الأسواق الأخرى تباع بأسعار مرتفعة غير مبررة.