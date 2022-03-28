شكرا لقرائتكم خبر عن شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية تبدأ تخفيضات رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت تخفيضات رمضان في جميع معارض شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، وتعتبر الحملة من أكبر مواسم التخفيضات في السنة.

العروض سارية في جميع معارض مفروشات الرقيب المنتشرة في الخبر والرياض وجدة، وكذلك في معارض آشلي هوم ستور الموجودة في الخبر والهفوف وجدة والمدينة المنورة وخميس مشيط.

التخفيضات تشمل مجموعة واسعة واختيارات متنوعة من الأثاث المنزلي، بما فيها أطقم غرف النوم والمعيشة، وكذلك أطقم طاولات الطعام، وتسري التخفيضات أيضا علي مجموعة الإكسسوارات المنزلية والمرايات واللوحات الجدارية بما فيها مجموعة الإضاءات التي تعتبر واحدة من أكبر المجموعات تنوعا لديهم.

وتحرص جميع معارض مفروشات الرقيب وآشلي هوم ستور على كسب رضا العملاء من خلال توفير جميع متطلباتهم تحت سقف واحد، وهدفهم يكمن في تقديم منتجات متميزة بالذوق الرفيع والجودة والقيمة الأفضل.