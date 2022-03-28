شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالي للسيارات تدشن رائعة مرسيدس - بنز CLS والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس - بنز في المملكة المهرجان السعودي للتصميم الذي أقيم في مدينة الرياض مؤخرا؛ لتقديم العرض الأول لسيارة مرسيدس – بنز الجديدة CLS كوبيه التي تعكس روعة تصاميم سيارات مرسيدس – بنز، حيث تتلاقى فيها عراقة الماضي بروح الحاضر، خلال حدث فريد من نوعه احتضنته منطقة الدرعية التاريخية، ونظمته هيئة فنون العمارة والتصميم السعودية

وتبرز CLS الجديدة ملهمة بتصميمها الموازن بين النسق الرياضي المتميز ولغة التصميم التي تحدد توجهات السوق؛ فهي من خارجها تهيمن عليها خطوط الصورة الظلية الإبداعية والتناسب المُتقَن لنسب تكوينها، أما في داخلها فتجد CLS الجديدة تسطع بحرفة الصنعة الفاخرة ومتنوعات تجهيزات المعدات المتفردة.

وتقدم CLS الجديدة خيارات واسعة لتوفر لك تجربة فريدة للراحة تداعب كل حواسك، وتمنحك أنظمة المساعدة الذكية والابتكارات التقنية المتقدمة رشاقة ورفاهية لا تُضاهى في كل رحلة، مع CLS عليك التركيز فقط على أمر واحد؛ الاسترخاء التام، وراحتك عند وصولك مقصدك.

فسواء كنت خلف عجلة القيادة أو مسترخيا في المقعد الخلفي، تضمن لك CLS الجديدة شعورك بالأمان داخلها في كل الأوقات بفضل الأنظمة العصرية المتقدمة للمساعدة، ويمكنك الاستمتاع براحة أكثر على الطريق بفضل أنظمة المساعدة النشطة والمستترة.

وحول خروج شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه عن المألوف في تدشين سيارتي CLS وC، خلال المهرجان السعودي للتصميم، أوضح رئيس قسم التسويق والتطوير بالشركة الأستاذ باسم ولي، أن القيمة المميزة لهذا المهرجان أنه يهتم بفنون التصميم والجمع بين العراقة والحاضر، هذه العناصر وجدت الشركة أنها الأفضل لتقديم هاتين الرائعتين من مرسيدس – بنز خلالها، وأكدت الأعداد الكبيرة من الزوار وكلمات الثناء والإعجاب نجاح رؤية الشركة في اختيار هذا المهرجان المميز لتقديم السيارتين.