شكرا لقرائتكم خبر «دبلن» شريك للمساندة في العمليات التشغيلية بمطار جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أمس توقيع اتفاقية شركة مطارات جدة مع شركة «دبلن» العالمية كشريك استراتيجي لها للمساندة والدعم في العمليات التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لمدة خمس سنوات، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، وسفير دولة أيرلندا لدى المملكة جيرارد ماكوي، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة محمد الموكلي، ورئيس مجلس المديرين بشركة مطارات جدة رائد المديهيم.

ومثل شركة مطارات جدة في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي ريان طرابزوني، فيما مثل شركة «دبلن» العالمية الرئيس التنفيذي دالتون فيليبس.

وتنص الاتفاقية على قيام شركة «دبلن» بالمساندة والتعاون مع شركة مطارات جدة لتحقيق التكامل في مهام إدارة وتشغيل العمليات التشغيلية والتجارية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، يتم خلالها نقل المعارف والخبرات العالمية إلى الكوادر الوطنية العاملة في المطار للارتقاء بالخدمات المقدمة إلى جانب العمل على تطوير الجانب التشغيلي بما يتوافق مع الخطط المستقبلية لشركة مطارات جدة وبما يضمن توفير تجربة سفر فريدة للمسافر، إلى جانب العمل التكاملي مع شركة مطارات جدة على تحقيق أعلى معايير الأمن والكفاءة والتشغيل وبناء تحالفات قوية مع الموظفين والشركاء والمستثمرين، لإيجاد مجال من الفرص لتقديم صورة إيجابية عن المملكة للقادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأوضح طرابزوني أن هذه الخطوة ستمكن شركة مطارات جدة من تحقيق أهدافها للعمل على تطوير مختلف الخدمات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ليصبح بوابة اقتصادية متنوّعة، وتشغيله بخدمات راقية ومتطورة، وبمفهوم عصري جديد ومبتكر، لتطوير تجربة المسافرين عبر تعزيز قيم شركة مطارات جدة التي ترتكز على الترحيب بالجميع بمختلف الثقافات في ظل توفير خدمات آمنة وبيئة إيجابية ليكون المطار واجهة مشرفة لزوار المملكة، ومركزا محوريا عالميا مهما، من خلال ارتباطه بشبكة المطارات الدولية في العالم.

وعدّ توقيع الاتفاقية خطوة مهمة في تطوير أعمال المطار، مشيرا إلى أن صالة 1 مشغلة بشكل كامل وبسعة تزيد على 30 مليون مسافر، والهدف الآن رفع كفاءة التشغيل، وتحسين تجربة المسافر رفعا من إمكانيات المطار الحالية والمستقبلية؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية النقل الجوي في المملكة، بأن بصل إلى المطار أكثر من 100 مليون مسافر بحلول عام 2030، وخدمة المواطنين والمقيمين وزوار المملكة من معتمرين وحجاج وغيرهم من السائحين.