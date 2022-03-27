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غرفة التجارة الدولية

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- بواسطة أيمن الوشواش - غرفة التجارة الدولية السعودية، أبرمت مذكرة تفاهم مع منظمة The Conference Board ممثلة في مركز الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية.

وقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة الغرفة سيف التركي، والمدير التنفيذي للمركز الدكتور مهدي الجزاف، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وممثلي مركز الخليج للبحوث.

وأوضح التركي أن الاتفاقية تهدف لتعزيز التعاون في البحوث والدراسات والمؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية، فضلا عن حصر معوقات قطاع المال والأعمال واقتراح الاستراتيجيات لرفع كفاءته، مبينا أن مركز الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية يعنى بتطوير المؤشرات الاقتصادية والتجارية، ويقوم بإجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة باقتصاد دول ، ويعمل بهدف تحسين الأداء والارتقاء بتطوير استراتيجيات العمل وزيادة الإنتاجية.

وأفاد أن التعاون سيركز على الموضوعات ذات الاهتمام لمجتمع الأعمال، ورسم السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التنمية الاقتصادية، وأسواق العمل ورأس المال البشري، وأسواق المستهلكين، والتنويع الاقتصادي والإنتاجية والابتكار والقدرة التنافسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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