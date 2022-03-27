غرفة التجارة الدولية

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وقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة الغرفة سيف التركي، والمدير التنفيذي للمركز الدكتور مهدي الجزاف، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وممثلي مركز الخليج للبحوث.
وأوضح التركي أن الاتفاقية تهدف لتعزيز التعاون في البحوث والدراسات والمؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية، فضلا عن حصر معوقات قطاع المال والأعمال واقتراح الاستراتيجيات لرفع كفاءته، مبينا أن مركز الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية يعنى بتطوير المؤشرات الاقتصادية والتجارية، ويقوم بإجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة باقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، ويعمل بهدف تحسين الأداء والارتقاء بتطوير استراتيجيات العمل وزيادة الإنتاجية.
وأفاد أن التعاون سيركز على الموضوعات ذات الاهتمام لمجتمع الأعمال، ورسم السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التنمية الاقتصادية، وأسواق العمل ورأس المال البشري، وأسواق المستهلكين، والتنويع الاقتصادي والإنتاجية والابتكار والقدرة التنافسية.
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