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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق معرض عطرة أمس بالمدينة المنورة في نسخته الثانية ويستمر 5 أيام بمشاركة أكثر من 50 شركة محلية وخليجية في عالم العطور والطيب والبخور وذلك بقاعة هذه ليلتي بالمدينة المنورة. وتتميز النسخة الثانية من المعرض الذي يهدف من خلال أجنحته المتنوعة إلى تقديم منتجات فريدة تمكن الزوار من تجربة واقتناء أفضل الروائح العطرية الشرقية والغربية والاستمتاع بتجربتها حيث يعتبر المعرض منصة مركزية قوية تستفيد منها الشركات لترويج علاماتها التجارية واستقطاب أكبر المستثمرين والموردين والباحثين عن استثمارات جديدة في هذا المجال بمنطقة المدينة المنورة، بتنوع الخدمات والمرافق وعدد من الصالات الواسعة التي تجتمع فيها نخبة متنوعة من الشركات العريقة والكبيرة ومن أشهر العلامات التجارية للعود والبخور والخلطات العطرية.



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