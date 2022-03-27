«إنفاذ» يشرف على 8 مزادات في 6 مدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» على إقامة 8 مزادات علنية، تعرض عقارات ومنقولات في 6 مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة، خلال المدة من 28 إلى 30 مارس 2022م.

وتعرض المزادات 145 أصلا من العقارات والمنقولات تتمثل في أراض تجارية وسكنية ومجمع فلل وعمائر تجارية وسكنية وسيارات متعددة الأنواع، حيث تتجاوز مساحة العقارات المعروضة مليون م2.

وتبدأ المزادات بنسيم الطائف الحضوري الذي يستعرض 4 عقارات متعددة بمدينة الطائف، ومزاد واحات المشرق الالكتروني الذي يستعرض 16 عقارا بالمنطقة الشرقية، ومزاد خيرات طيبة الالكتروني الذي يقام على 12 عقارا متنوعا بالمدينة المنورة، ومزاد إشراقة الرياض الحضوري الذي يعرض 12 عقارا بأحياء عدة على مستوى مدينة الرياض، ومزاد أطياف جدة الالكتروني الذي يستعرض 21 عقارا متنوعا بمدينة جدة، ومزاد عيقان الالكتروني الذي يستعرض 7 عقارات، ومزاد عيقان الحضوري الذي يقام على 19 عقارا بمنطقة القصيم، وأخيرا مزاد المنقولات الذي يقام على 54 من السيارات الكبيرة بأنواع عدة بمدينة الدمام.

ويعد «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الالكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

المزادات

