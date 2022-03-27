شكرا لقرائتكم خبر أسترا الصناعية تعتزم شراء 5% من أسهمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة مجموعة أسترا الصناعية شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وبحد أقصى 4 ملايين سهم، بحيث لا تتعدى نسبة 5% من الأسهم المصدرة.

وذكرت الشركة في بيان لها على «تداول»، أن ذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث يرى مجلس الإدارة أن السعر الحالي أقل من القيمة العادلة للسهم.

وأعلنت الشركة في بيان منفصل على «تداول»، عزمها شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وبحد أقصى عدد 800 ألف سهم، بحيث لا تتعدى نسبة 1% من الأسهم المصدرة، وأنها ستحتفظ بالأسهم كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل.

وأوضحت أن الأسهم من فئة الأسهم العادية، وأنه سيتم تمويل عملية الشراء عن طريق الأرصدة النقدية أو التسهيلات الائتمانية. وأشارت إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملاءمة المالية الواردة في الضوابط التنظيمية تنفيذا لنظام الشركات.