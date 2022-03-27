شكرا لقرائتكم خبر دور للضيافة تخفض خسائرها إلى 15 مليونا في 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت خسائر شركة دور للضيافة 15 مليون ريال خلال عام 2021 مقابل خسارة 49 مليون ريال في عام 2020 بتراجع 69%، بحسب النتائج المالية السنوية التي أعلنتها الشركة أمس على موقع تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 26 مليون ريال مقابل 6 مليون ريال في السنة قبل الماضية بارتفاع 356%. فيما بلغ إجمالي الربح 59 مليون ريال مقابل 61 مليون ريال بانخفاض 2%.

ووصلت خسارة السهم 0.15 ريال مقابل خسارة 0.49 ريال في السنة قبل الماضية.

وأوضحت الشركة أنها تمكنت من تخفيض صافي الخسائر بشكل كبير خلال 2021 مقارنة بصافي الخسائر المحققة لعام 2020 وبنسبة 70% بسبب تحسن إيرادات الشركة بنسبة 7% نتيجة للعودة التدريجية لقطاع الأعمال وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا (Covid 19) بالإضافة إلى تحسن إيرادات النشاط العقاري نتيجة دخول وحدات جديدة للتشغيل.

وذكرت أنها تمكنت من تحقيق ربح تشغيلي قدرة 26,2 مليون ريال خلال عام 2021م بزيادة قدرها 20,5 مليون ريال وبنسبة 356% عن عام 2020م نظرا لتحسن الإيرادات.

وأشارت الشركة إلى أنه وكما هو مبين في الإيضاح 28 حول القوائم المالية الموحدة، تطعن الشركة في صحة عقدين لمقايضة أسعار الفائدة مع مؤسسة مالية محلية. مبينة أنه خلال عام 2020، أقامت الشركة دعوى قضائية ضد المؤسسة المالية المحلية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

في 14 فبراير 2022، أصدرت اللجنة قرارها النهائي في الدعوى وحكمت بعدم اختصاصها بنظر النزاع. في 10 مارس 2022، أقامت الشركة دعوى قضائية جديدة أمام لجنة المنازعات المصرفية لإبطال العقدين. لا تزال الدعوى الجديدة في مراحلها الأولية لدى لجنة المنازعات المصرفية ولا يمكن حاليا التنبؤ بالمحصلة النهائية لهذه الدعوى بصورة موثوقة.

وأفادت أنه لم يتم المحاسبة عن هذين العقدين في القوائم المالية الموحدة وفيما لو تمت المحاسبة عنها في القوائم المالية الموحدة لارتفع صافي دخل السنة بمبلغ 16.4 مليون ريال (2020: لانخفض صافي الدخل بمبلغ 47,9 مليون ريال) ولانخفضت صافي حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2021 بمبلغ 66,7 مليون ريال (2020: 83,1 مليون ريال)، ولانخفضت صافي حقوق الملكية كما في 1 يناير 2020 بمبلغ 35,2 مليون ريال.