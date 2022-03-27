سهم تداول يقفز لأعلى سعر منذ الإدراج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قفز سهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة أمس إلى أعلى سعر له منذ الإدراج في 8 ديسمبر 2021، مع إعلان المجموعة موافقة مجلس هيئة السوق المالية على زيادة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة لها.

ووصل سعر السهم أمس إلى 180.8 ريالا بارتفاع نسبته 4.75% عن سعر إغلاقه أمس الأول عند 172.6 ريالا. ووفقا لذلك يكون السهم قد ارتفع 43.72% مقارنة بإغلاقه في 30 ديسمبر الماضي عند 125.8 ريالا.

وجاءت ارتفاعات اليوم مصحوبة بارتفاع في أحجام وقيم التداولات، حيث وصلت السيولة على السهم وقبل منتصف التداولات إلى 187.2 مليون ريال، تم تداولها من خلال 1.06 مليون سهم، وذلك مقارنة مع الجلسة السابقة كاملة والتي بلغت السيولة 85.16 مليون ريال تم تداولها من خلال 485.27 ألف سهم.

وجاءت الارتفاعات بالتزامن مع إعلان مجموعة تداول عن موافقة مجلس هيئة السوق المالية على الهيكل الجديد للمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للمجموعة (شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية “مقاصة”) فيما يتعلق بعمولات شراء وبيع الأسهم ووحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs) ووحدات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) ووحدات الصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة (CEFs)، وحقوق الأولوية.