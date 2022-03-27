شكرا لقرائتكم خبر رفع المقابل المالي لخدمات شركات تداول إلى 2.0 نقطة أساس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس هيئة السوق المالية على الهيكل الجديد للمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة لمجموعة تداول السعودية القابضة، وهي «تداول السعودية» ومركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» ومركز مقاصة الأوراق المالية «مقاصة».

وبحسب بيان صادر عن مجموعة تداول، تضمن الهيكل الجديد زيادة عمولات شراء وبيع الأسهم ووحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs)، ووحدات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، ووحدات الصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة (CEFs)، وحقوق الأولوية، إلى 2.0 نقطة أساس.

وأوضحت تداول السعودية، أن مجموع المقابل المالي الجديد الذي ستتقاضاه الشركات الثلاث سيكون نظير الخدمات المشار إليها أعلاه 2.0 نقطة أساس على كل معاملة من كل طرف البائع والمشتري، بدلا من 1.8 نقطة أساس، والتي كانت تحسب بواقع 0.9 نقطة أساس نظير خدمة التداول و0.9 نظير خدمات التسوية والحفظ.

وذكرت أن إعادة هيكلة المقابل المالي الجديد لن يكون لها أثر على مجموع عمولة البيع والشراء الحالية والمتمثلة في 15.5 نقطة أساس. وأفادت بأنه سيُبدأ العمل بالهيكل الجديد للمقابل المالي ابتداء من تاريخ 3 أبريل 2022، وذلك بالتزامن مع تاريخ إطلاق حزمة التحسينات لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول. وتوقعت أن يكون هناك أثر إيجابي على النتائج المالية للمجموعة ابتداء من الربع الثاني للعام المالي 2022، وذلك بعد تطبيق الهيكل الجديد للمقابل المالي.

وأشارت إلى أنه سيحتسب الهيكل الجديد للمقابل المالي نظير الخدمات، والذي ستتقاضاه كل من شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) على النحو الآتي:

