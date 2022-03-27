شكرا لقرائتكم خبر رفع المقابل المالي لخدمات شركات تداول إلى 2.0 نقطة أساس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب بيان صادر عن مجموعة تداول، تضمن الهيكل الجديد زيادة عمولات شراء وبيع الأسهم ووحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs)، ووحدات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، ووحدات الصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة (CEFs)، وحقوق الأولوية، إلى 2.0 نقطة أساس.
وأوضحت تداول السعودية، أن مجموع المقابل المالي الجديد الذي ستتقاضاه الشركات الثلاث سيكون نظير الخدمات المشار إليها أعلاه 2.0 نقطة أساس على كل معاملة من كل طرف البائع والمشتري، بدلا من 1.8 نقطة أساس، والتي كانت تحسب بواقع 0.9 نقطة أساس نظير خدمة التداول و0.9 نظير خدمات التسوية والحفظ.
وذكرت أن إعادة هيكلة المقابل المالي الجديد لن يكون لها أثر على مجموع عمولة البيع والشراء الحالية والمتمثلة في 15.5 نقطة أساس. وأفادت بأنه سيُبدأ العمل بالهيكل الجديد للمقابل المالي ابتداء من تاريخ 3 أبريل 2022، وذلك بالتزامن مع تاريخ إطلاق حزمة التحسينات لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول. وتوقعت أن يكون هناك أثر إيجابي على النتائج المالية للمجموعة ابتداء من الربع الثاني للعام المالي 2022، وذلك بعد تطبيق الهيكل الجديد للمقابل المالي.
وأشارت إلى أنه سيحتسب الهيكل الجديد للمقابل المالي نظير الخدمات، والذي ستتقاضاه كل من شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) على النحو الآتي:
- يكون المقابل المالي نظير خدمة التداول، والذي ستتقاضاه شركة تداول السعودية بواقع 0.00009 أي ما يساوي 0.9 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.
- يكون المقابل المالي نظير خدمة التسوية، والذي ستتقاضاه شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بواقع 0.00005 أي ما يساوي 0.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.
- يكون المقابل المالي نظير خدمة الحفظ، والذي ستتقاضاه شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بواقع 0.00001 أي ما يساوي 0.1 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.
- يكون المقابل المالي نظير خدمة المقاصة، والذي ستتقاضاه شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) بواقع 0.00005 أي ما يساوي 0.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.
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