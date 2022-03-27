شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات»: القيادة الرشيدة تدعم كل ما يساعد على تطوير التقنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المملكة لديها العديد من الشركات والمؤسسات الابتكارية

- مبادرة الرياض الخضراء تحقق أعمالها وأهدافها المحددة

‏أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، أن ريادة الأعمال أنقذت العالم بمختلف مجالاته.

وأشار السواحة، أن المملكة لديها العديد من الشركات والمؤسسات الابتكارية التي تقودها الوزارة للإسهام في نمو قطاع رواد الأعمال.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC)، أن مبادرة الرياض الخضراء تحقق أعمالها وأهدافها المحددة، مبينًا أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أحد رواد الأعمال الراعين، حيث قام سموه بمشاريع عديدة منها نيوم.

وقال: "إننا ندعم رواد الأعمال ونقدم النصائح لهم، وجميع الرواد يعملون مع بعضهم البعض من أجل المعنى والهدف وليس من أجل المال"، مستعرضًا الجهود التي تم العمل بها في مجال التكنولوجيا خلال فترة جائحة كورونا.

وأكد أن القيادة الرشيدة -أيدها الله، تدعم كل ما يساعد على تطوير التقنية والاستفادة منها بشكل كبير والبحث عن الابتكار وإحداث تقنيات مختلفة ومتطورة تفيد جميع الجوانب التكنولوجية والاقتصادية.