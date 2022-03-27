شكرا لقرائتكم خبر عن «الفنار» توقع اتفاقية تشغيل مستشفى مشروع البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر شراكة مع شركة ستيوارد العالمية..

وقعت مجموعة الفنار، ممثلة بذراعها الصحي «شركة ألف للرعاية الصحية»، و شريكها الإستراتيجي شركة ستيوارد للرعاية الصحية الرائدة في مجال التشغيل الطبي وإدارة وتطوير التجمعات والمدن الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية تشغيل مستشفى مشروع البحر الأحمر مع شركة البحر الأحمر للتطوير.

قام بتوقيع الاتفاقية من جانب شركة ألف السيد صباح المطلق، ومن جانب شركة ستيوارد السيد أرمن إرنست، ومن جانب شركة البحر الأحمر السيد جون بجانو، حيث تهدف الاتفاقية إلى تقديم رعاية صحية متميزة لزوار مشروع البحر الأحمر والمقيمين فيه، ويقع هذا المستشفى ضمن المشروع بسعة 40 سريرا، ويبدأ العقد بفترة تصميم مدتها سنتان وفترة تشغيل مدتها 5 سنوات.

من جهته، أكد المهندس عامر العجمي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفنار أن مستشفى القرية الساحلية سيقدم رعاية صحية نموذجية ورعاية رفاهية للمجتمع لا مثيل لها في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بزيادة حصة القطاع الخاص في المشاركة في تقديم الخدمات الصحية وتحسين البنية التحتية ورفع معايير السلامة وإدارة المرافق الصحية في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تمكين المجتمع المحلي وخلق كافة الفرص لتحقيق النمو الاقتصادي في المملكة.

ويعد مشروع البحر الأحمر من أكثر المشاريع السياحية الطموحة والذي يهدف إلى رفع معايير السياحة في المملكة وجعلها وجهة مرموقة للسياحة العالمية، ويقع المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من «90»، جزيرة، كما تضم الوجهة جبالاً وبراكين خامدة وصحارى ومعالم ثقافية وتراثية، حيث تضم كذلك فنادق ووحدات سكنية ومرافق تجارية وترفيهية؛ إضافة إلى البنية التحتية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه وإعادة استخدامها.

شركة الفنار، التي يقع مقرها الرئيسي في الرياض، تعد إحدى أبرز الشركات السعودية الرائدة، والتي تعمل في قطاعات الكهرباء والإنشاءات والصيانة والتشغيل، والطاقة المتجددة، وتدير الشركة نشاطاتها من منشآتها الموزعة في العديد من بلدان الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، المتمثلة في تصنيع وتجارة المنتجات الكهربائية الإنشائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي وتقديم الحلول الهندسية والإنشائيّة لمشاريع توليد الطاقة التقليدية والمتجددة لمحطات الطاقة الكهربائية ومشاريع نقل وتوزيع الطاقة وخدمات التشغيل والصيانة وأعمال الفحص والاختبار والمعايرة والاستشارات الهندسية.