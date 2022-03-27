شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: رؤية المملكة يقودها شاب طموح لا يعرف كلمة «مستحيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - دعم التقنيات الحديثه لتسهيل أعمال المنشآت الصغيرة

أكد سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه يجب ألا ننسى أن من يقود رؤية السعودية 2030 شاب طموح للغاية ولا يعرف كلمة "مستحيل" ومادمنا محظوظين بقائد بمثل هذه الصفات، فمن البديهي أن في هذا البلد عددا كبيرا من الشابات والشباب بالطموح والحماس والعزم نفسه يعملون لمستقبلهم ومستقبل بلدهم، وقال: ‏دربنا كوادرنا الوطنية على برنامجنا النووي.

وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال أنه يتم العمل المستمر لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لابتكار تقنيات حديثه تساهم بصورة مباشرة في تسهيل الأعمال. جاء ذلك

وتم تنظيم المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، ويناقش المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء 30 مارس 2022 بحضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصناع قرار من 180 دولة، عددًا من المواضيع الهادفة إلى بناء نظام عالمي موحد لريادة الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال على استدامة أعمالهم وتوسعها في جميع أنحاء العالم، ومعرفة التوجهات العالمية الجديدة للعمل الريادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وذلك خلال أكثر من 100 جلسة نقاش ثرية يشارك فيها أكثر من 150 متحدثًا.