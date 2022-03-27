شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: دعم التقنيات الحديثه لتسهيل أعمال المنشآت الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على العمل المستمر لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لابتكار تقنيات حديثه تساهم بصورة مباشرة في تسهيل الأعمال. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال.

وتم تنظيم المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، ويناقش المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء 30 مارس 2022 بحضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصناع قرار من 180 دولة، عددًا من المواضيع الهادفة إلى بناء نظام عالمي موحد لريادة الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال على استدامة أعمالهم وتوسعها في جميع أنحاء العالم، ومعرفة التوجهات العالمية الجديدة للعمل الريادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وذلك خلال أكثر من 100 جلسة نقاش ثرية يشارك فيها أكثر من 150 متحدثًا.