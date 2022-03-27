شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ منشآت : المملكة قدمت للشركات مبتكرات دعم بـ 900 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • لدينا بنية رقمية قوية أسهمت في تقليل الأضرار الاقتصادية خلال الجائحة

قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن المملكة تتمتع بالمرونة خلال فترة الجائحة مع رواد الاعمال ودعم وتسهيلات للقطاع الخاص، مشيراً إلى ان هناك بنية رقمية قوية اسهمت في تقليل الاضرار الاقتصادية خلال الجائحة.

ونوه خلال افتتاح المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض، إلى أن المملكة أعطت الشركات مبتكرات دعم بقيمة ٩٠٠ مليون دولار، وقال: هناك طلب كبير على الترفية والصحة والتقنية، حيث ان الجيل الجديد متحمس ومستعد لاستقبال التقنية الحديثه.

وتم تنظيم المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، ويناقش المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء 30 مارس 2022 بحضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصناع قرار من 180 دولة، عددًا من المواضيع الهادفة إلى بناء نظام عالمي موحد لريادة الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال على استدامة أعمالهم وتوسعها في جميع أنحاء العالم، ومعرفة التوجهات العالمية الجديدة للعمل الريادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وذلك خلال أكثر من 100 جلسة نقاش ثرية يشارك فيها أكثر من 150 متحدثًا.