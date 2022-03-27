منصة دليل .. برامج لدعم القطاع الصناعي واللوجستي بغرفة جدة

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الدمام - شريف احمد - • نائب رئيس مجلس الصناعة : برنامج ندلب يوفر نافذة موحدة للبيانات المتعلقة بالميز التنافسية

نظم مجلس الصناعة بغرفة جدة فعاليات ورشة العمل التعريفية "دليلك لممكنات برنامج ندلب ورحلة الاستثمار بقطاعاته"؛ بحضور الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" المهندس سليمان بن خالد المزروع؛ والذي يستهدف قطاعي الصناعة واللوجستيات من كافة المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر؛ وذلك بقاعة اسماعيل أبو داوود بمقر غرفة جدة الرئيسي.

وثمّن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة المهندس فائز بن عبدالله الحربي في مستهل ورشة العمل مثل هذا التعاون مع برنامج "ندلب" وما جسده البرنامج الذي أطلق مطلع العام 2019، إيماناً من القيادة بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة "الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية" وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

كما أكد ما توليه غرفة جدة من اهتمام بكل ما من شأنه تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال منظومة المجالس القطاعية والتي تتماشى جنباً إلى جنب مع ما يوليه برنامج ندلب من اهتمام كبير لمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة كونهما أحد أهم ممكنات القطاعات الرئيسية المشمولة في البرنامج وعوامل دعمها للوصول بها إلى تحقيق مستهدفاتها والأثر المرجو منها.

من جانبه عبّر نائب رئيس مجلس الصناعة رائد سعود الطيار عن امتنانه للدعم المقدم من برنامج ندلب للمستثمرين من خلال توفير نافذة موحدة للبيانات المتعلقة بالميز التنافسية والمبادرات والممكنات التي تقدمها الدولة لتسهيل رحلة المستثمر.

كما عبر الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" المهندس سليمان بن خالد المزروع؛ عن سعادته بإقامة غرفة جدة لهذه الورشة التعريفية لمنصة دليل؛ التي تؤكد حرص برنامج ندلب على الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 منوهاً بأهداف البرنامج التي تسعى لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

بدوره استعرض المدير العام التنفيذي للاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ببرنامج ندلب المهندس جميل أحمد الغامدي منصة "دليل" التي دشنها البرنامج مؤخراً ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص. وأضاف أن المنصة تهدف لتزويد المستفيدين بكل ما يحتاجونه في إطار تجربة سلسة، وواجهة تفاعلية متكاملة توفر كل المعلومات المحدثة التي قد يحتاجها المستثمر المحلي والدولي في رحلة الاستثمار في القطاعات المعنية؛ مشيراً إلى أن هذه المنصة تركز على تعظيم قيمة القطاعات الأربعة المعنية ورفع إجمالي إسهاماتها في الناتج الوطني المحلي ومن يرغبون في التعرف على ممكنات البرنامج والفرص المتوافرة، دعماً للوصول إلى تحقيق مستهدفات البرنامج، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 في تعزيز المحتوى المحلي.

في ختام ورشة العمل شكر رائد الطيار نائب رئيس مجلس الصناعة برنامج ندلب على هذه الثقة الكبيرة لاختيار المجلس ليكون القناة الأولى للتعريف بنمصة دليل مما يؤكد الشراكة الاستراتيجية الفعّالة بين المجلس وندلب والتي ستعود على القطاع الصناعي بالفائدة الكبيرة في ظل توفير كافة المعلومات والبيانات في منصة واحدة لتسهيل رحلة المستثمر.

كما أكد استمرار مجلس الصناعة في أداء دوره الأصيل وهو توعية القطاع الصناعي بالممكنات وكل جديد في الأنظمة والإجراءات مع ضمان إيصال صوت القطاع الصناعي للجهات المعنية التي تسير في خطى سريعة وضرورة مواكبتها لنمو قطاعات الأعمال من خلال تعظيم المحتوى المحلي ونمو الصادرات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030