شكرا لقرائتكم خبر عن جازبروم: ضخ الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا مستمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت شركة "جازبروم" الروسية اليوم الأحد أنها تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد، ووفقا لطلبات العملاء الأوروبيين.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف القول :"تقوم جازبروم بضخ الغاز لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بشكل اعتيادي، ووفقا للكميات المطلوبة من المستهلكين الأوروبيين، والتي تبلغ اليوم 6ر109 مليون متر مكعب".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية تأتي قريبة من إجمالي الالتزامات التعاقدية التي يمكن أن تضخها جازبروم عبر أوكرانيا والبالغة نحو 7ر109 مليون متر مكعب في اليوم.