الذهب يتراجع 5 جنيهات مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، حيث تراجع الجرام 5 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

وكان سعر جرام الذهب قفز 15 جنيها خلال تعاملات أمس.

وبسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا وزيادة سعر الدولار، شهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالمياً.

وكان سعر الدولار صعد 2.64 جنيه الأسبوع الماضي، ليسجل 18.28 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 657 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 844 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 985 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1126 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.