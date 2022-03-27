تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في 10 بنوك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم الأحد.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي قرشين مع بداية التعاملات، مقارنة بختام تعاملات الخميس الماضي، بينما استقر سعر الدولار في 9 بنوك أخرى.

وفيما يلي يرصد "مصراوي" سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 10 بنوك تعمل في السوق المصرية.

البنك الأهلي المصري: 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.28 جنيه للشراء، و18.38جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.30 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.