شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مفرح الحربي وشركاه تحصد جائزة التميز في قطاع المقاولات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصدت شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة جائزة التميز كأفضل مقاول في قطاع المقاولات، جاء ذلك في حفل جوائز التميز والذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين ضمن منتدى المشاريع المستقبلية 2022 والذي أقيم في مدينة الرياض.

واستلم الجائزة مرزوق مفرح الحربي الرئيس التنفيذي للشركة والذي أعرب عن شكره وتقديره للهيئة السعودية للمقاولين على استحداثهم هذه الجوائز والتي ترتقي بقطاع المقاولات.

الجدير بالذكر أن شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة بدأت أعمالها 1977. وقد أنجزت العديد من المشاريع في مجال الطرق والبنية التحتية والتعدين، وتسعى الشركة من خلال التطوير المستمر إلى المساهمة في مشاريع الرؤية 2030 ومواكبة النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة بفضل من الله ثم بفضل رؤية سيدي ولي العهد.