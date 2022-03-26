شكرا لقرائتكم خبر «سالك» تستثمر 4.6 مليارات في أولام السنغافورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية استحواذ على 35.43% من شركة أولام الزراعية القابضة السنغافورية، بقيمة إجمالية تبلغ 1.24 مليار دولار، (4.65 مليارات ريال)، على أن تكتمل كل إجراءات الصفقة خلال العام الحالي (2022) بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك المهندس سليمان الرميح، «إن الصفقة سوف تعمل على تعزيز وتطوير مسيرة شركة سالك كذراع استثماري لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة».

وأضاف الرميح أن الاستثمار مع شركة أولام الزراعية يأتي في إطار مساهمة سالك بتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، من خلال تنويع استثماراتها الخارجية في المناطق ذات الميز النسبية من حيث الموقع الجغرافي ووفرة السلع الغذائية الأساسية.

وأشار الرميح إلى أن شركة أولام الزراعية القابضة تعد إضافة لمحفظة استثمارات سالك العالمية، نظرا لما تتمتع به شركة أولام الزراعية من إمكانات كبيرة في مجال تجارة الحبوب على الصعيد العالمي، مؤكدا في الوقت نفسه أن سالك تعمل على التكامل بين استثماراتها العالمية والمحلية، مما يتيح لها زيادة الوصول إلى مصادر إنتاج السلع الغذائية الاستراتيجية، وهو ما يعزز من مكانتها ككيان وطني في مجال الأمن الغذائي وعالمي في مجال الأغذية الزراعية.

يشار إلى أن شركة أولام الزراعية القابضة ومقرها في سنغافورة، هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تجارة الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام، ويعمل بها أكثر من 9100 موظف في أكثر من 30 دولة، وفي 2021 قامت الشركة بمناولة أكثر من 40 مليون طن من المنتجات وحققت إيرادات أكثر من 23 مليار دولار أمريكي.

شركة أولام

• شركة زراعية قابضة

• مقرها في سنغافورة

• نشاطها: تجارة الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام

• يعمل بها +9100 موظف

• موجودة في 30 دولة