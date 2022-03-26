ملتقى كود البناء

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وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن الملتقى يركز على دعم منظومة كود البناء السعودي والتعريف به، وتوضيح أدوار الجهات المشاركة في تطبيق الكود.
وأشار إلى أن الملتقى سيعقد ثلاث جلسات حوارية تناقش أدوار كود البناء السعودي وأهميته في الحفاظ على المباني والممتلكات والمنشآت، إضافة لدوره في الاستدامة الاقتصادية على المواطنين، كما تتضمن الجلسات استعراض دور الجهات والمؤسسات المعنية في هذا المجال، إضافة إلى تسهيل وتوفير متطلبات تطبيق الكود، وذلك بتصميم برامج تدريبية لدعم أصحاب المكاتب الهندسية في المملكة تلبية لاحتياجاتهم المستقبلية.
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