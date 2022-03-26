شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية تطرح مواقع استثمارية للقطاع الثالث والأنشطة السحابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع مجلس الجمعيات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبمناسبة اليوم العالمي للخدمات الاجتماعية مبادرات استثمارية لأول مرة عبر طرح الموقع الاستثماري الأول ( مجمع للجمعيات ومركز تجاري وأنشطة مساندة ومحالّ مغلقة (سحابية)، ويأتي ذلك امتداداً لجهود ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وكترجمة لتوقيع الاتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يدعم الأندية الاجتماعية والجمعيات.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان بن عودة العرادي أن هذه المبادرات الاستثمارية تهدف لتمكين ودعم القطاع الثالث "الخيري وغير الربحي" كالجمعيات والأنشطة المرتبطة بها، مشيراً إلى طرح فرصة استثمارية ( لإنشاء نادٍ لكبار السن ) يتضمن مجموعة من المقاهي والأنشطة الترفيهية والرياضية، وتأتي هذه الفرص لتحقيق مفهوم الاستدامة والشراكة بما يواكب توجهات رؤية 2030 لدعم أنشطة وأعمال الجمعيات بالمنطقة وتعزيز عناصر جودة الحياة والتنمية الاجتماعية وخدمة مختلف شرائح وفئات المجتمع.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل على تطوير استثماراتها بالشراكة مع الجهات الحكومية ومختلف القطاعات والمستثمرين ورواد الأعمال لمواكبة التطورات الجديدة لسوق الاستثمار بما يعزز من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية والسياحية وعناصر جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات مدن ومحافظات المنطقة وتسريع وتيرة التنمية.

وأكد أن هذه المشاريع الاستثمارية تأتي امتداداً لمجموعة المشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة والريادية التي تم إطلاقها في المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص والمشاريع تشتمل على تطوير مقارّ للجمعيات ومراكز تجارية وأندية لكبار السن وساحات ومجموعة من الخدمات المساندة كالمقاهي والمطاعم والأنشطة السحابية وساحات عامة وإطلالات مفتوحة متعددة الاستخدامات سيكون لها أثر إيجابي في الجمعيات ودعم استدامتها، داعياً عموم المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية ( فرص ) للاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل شفافية وسهولة.