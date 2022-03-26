النقل تكشف أسعار تذاكر القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية استعدادا لافتتاحه.. واتجاه لتطبيق التذكرة الموحدة

الشارقة - اميمة ياسر -

تدرس وزارة النقل، الأسعار المقترح تطبيقها على تذاكر قطارات مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية المتوقع تشغيله رسميا أمام الجمهور قبل منتصف العام الجارى، حيث تجرى حاليا أعمال الاختبارات وتجارب التشغيل بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع واستكمال الأعمال المتبقية في بعض محطاتهما بالتوازى مع توافد القطارات على ستعمل بالمشروع.

وقالت مصادر مسئولة لموقع "اليوم السابع" إن أسعار التذاكر من المتوقع أن تتراوح بين 25 و30 جنيها لاستقلال كامل الرحلة من محطة عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية بطول 70 كم وعدد 12 محطة، وأنه يجرى الاتجاه لتطبيق نظام المحطات في أسعار التذاكر بحيث يكون كل قطاع أو عدد من المحطات بسعر مختلف، لافتة إلى أنه يجرى دراسة أيضا تطبيق تذكرة موحدة لاستقلال شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائى.

وأضافت المصادر أن الاتجاه تطبيق كارت أو تذكرة موحدة لاستقلال خطوط مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد والقطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية خلال المرحلة الأولى من مشروع تطبيق الكارت الموحد لاستقلال وسائل النقل الجماعى، وأنه يجرى دراسة بدء تطبيقها مع تشغيل مشروع القطار الكهربائى المتوقع خلال أسابيع.

وأوضحت المصادر أن الكارت أو التذكرة الموحدة عبارة عن محفظة نقدية أو مجموعة تذاكر ستحمل على كارت ذكى واحد سيكون بإمكان الراكب استخدامه فى استقلال وسائل النقل الثلاثة، على أن يتم تعميمه تباعا على باقى وسائل النقل العاملة بالجر الكهربائى أو الأتوبيسات الترددية العاملة بالكهرباء المخطط تشغيلها فى القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنه سيتم العمل بنظام الكارت الموحد مع استمرار العمل بالتذاكر الورقية التقليدية.

وأكدت المصادر أن شركة شركة ار ايه تى بى ديف للنقل كايرو ستتولى إدارة وتشغيل المشروع لمدة 15 عام دون التدخل فى تحديد أسعار التذاكر، ويجرى حاليا أعمال الاختبارات على نظم الإشارات بطول مسار المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، ووصلت حتى الآن من الصين 18 قطار من إجمالى 22 قطار مخطط تشغيلها بالمشروع بعد افتتاحه للجمهور، وأخر 4 قطارات متوقع وصولها خلال أيام استعدادا للتشغيل الفعلى أمام الجمهور.

ومشروع القطار الكهربائى يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) فى محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائى السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه فى محطة العاصمة الإدارية.

ويبدأ مشروع القطار الكهربائى من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكى إلى العاصمة الادارية الجديدة واصلا حتى المدينة الرياضية الجديدة.

وينطلق المشروع البالغ إجمالى أطوال 103 كم وعدد 19 محطة من محطة عدلى منصور بجوار موقف العاشر من رمضان بمدينة السلام، ويمر خلال مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وينتهى بمدينة العاشر من رمضان، حيث، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلى القطار الكهربائى بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار الكهربائى.