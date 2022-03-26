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تكليف المفوضية الأوروبية بإبرام صفقات جماعية لشراء الغاز

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الدمام - شريف احمد - قررت دول الاتحاد الأوروبي تخويل المفوضية الأوروبية إبرام عقود جماعية لاستيراد الغاز على غرار صفقات لقاحات ، في ظل ارتفاع أسعار الغاز وباقي المحروقات.

وستعمل الدول الـ27 والمفوضية "معا بشكل عاجل على الشراء الطوعي للغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين" عبر استغلال الثقل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من أجل الاستفادة من أسعار مواتية، وفقا لما جاء في مقررات قمة بروكسل.

وفي مؤتمر صحفي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن "الشراء المشترك والقدرة على أن نبرم عقودا طويلة معا، هو الوسيلة الفضلى لخفض الأسعار".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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