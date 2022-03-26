شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات ريال إنفاق المستهلكين على الأطعمة والمشروبات في 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قطاع الأطعمة والمشروبات تصدر القطاعات في قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال ثلاثة أسابيع، بقيمة عمليات بلغت نحو 5.067 مليار ريال، في ثلاثة أسابيع، فيما بلغ عدد العمليات 92.924 مليون عملية.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، جاء قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت 4.726 مليار ريال، فيما بلغ عدد العمليات 118.345 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 3.456 مليار ريال، خلال ثلاثة أسابيع، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الملابس والأحذية مسجلا 2.635 مليار ريال، بينما جاء خامسا قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 2.259 مليار ريال.

وبحسب التقرير جاء قطاع محطات الوقود في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت نحو 2.083 مليار ريال، بينما جاء في المرتبة السابعة قطاع النقل، بقيمة عمليات بلغت 1.730 مليار ريال وتلاه قطاع مواد التشييد والبناء بقيمة عمليات بلغت 1.290 مليار ريال في ثلاثة أسابيع.

وفي المرتبة التاسعة، جاء قطاع الأثاث بقيمة عمليات بلغت 1.160 مليار ريال، وفي المرتبة العاشرة جاء قطاع الفنادق بقيمة عمليات بلغت 778.588 مليون ريال في خلال ثلاثة أسابيع.

وبلغ إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال ثلاثة أسابيع نحو 33.561 مليار ريال، فيما بلغ عدد العمليات 402.957 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات خلال ثلاثة أسابيع بلغت 10.120 مليار ريال، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 5.356 مليار ريال، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 1.828 مليار ريال.

ولفت التقرير إلى أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت نحو 1.274 مليار ريال، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة مكة المكرمة بقيمة عمليات بلغت نحو 1.249 مليار ريال.

وبحسب التقرير جاءت مدينة الخبر في المرتبة السادسة بقيمة عمليات 1.072 مليار ريال، فيما تلتها مدينة بريدة بقيمة عمليات بلغت 818.865 مليون ريال، فيما جاء ثامنا مدينة تبوك بقيمة عمليات بلغت 613.271 مليون ريال، فيما تلتها مدينة حائل بقيمة عمليات بلغت 546.233 مليون ريال، وفي المرتبة العاشرة جاءت مدينة أبها بقيمة عمليات بلغت 449.998 مليون ريال.