شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 14 قطاعا في سوق الأسهم خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل 14 قطاعا في سوق الأسهم الرئيسية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع «الرعاية الصحية» بنسبة 5.8 %، تلاه قطاع «المرافق العامة» بنسبة 2.6 %، وجاء قطاع المواد الأساسية ثالثا بنسبة 2.5 %، وفي المرتبة الرابعة قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.1 %، بينما جاء في المرتبة الخامسة قطاع الطاقة بنسبة ارتفاع قدرها 2.10 %.

وبحسب بيانات «تداول» سجلت 7 قطاعات انخفاضا تصدرها قطاع «الاتصالات» بنسبة 2.4 %، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2 %، فيما جاء ثالثا قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.8 %.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 1.4 % بزيادة 179 نقطة مغلقا عند 12948 نقطة، كأعلى إغلاق أسبوعي منذ 2006، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع قبل الماضي، الذي أغلق عند 12769 نقطة.

وسجل معدل التداول اليومي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13 % ليصل إلى 8.93 مليار ريال وبتداولات إجمالية بلغت 44.64 مليار ريال مقارنة بـ10.24 مليار ريال، وبقيمة إجمالية 51.20 مليار ريال، خلال الأسبوع قبل الماضي.

واستمرت الشركات المدرجة بالسوق السعودي في الإعلان عن النتائج المالية للعام المالي الماضي، إذ أعلنت 33 شركة نتائجها المالية خلال الأسبوع الماضي.

وتنتهي الفترة المحددة من هيئة السوق المالية للإعلان عن النتائج المالية الأسبوع المقبل بنهاية جلسة الخميس المقبل 31 مارس، ويتبقى 45 شركة لم تعلن نتائجها بعد.

وسجلت أسعار أسهم 105 شركات ارتفاعا بنهاية الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض 100 شركة، بينما استقرت أسعار 6 شركات دون تغير.

وشهد الأسبوع الماضي، تنفيذ 28 صفقة خاصة على عدد من الشركات بنحو 9.22 مليون سهم وبقيمة 451.56 مليون ريال.