شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع مع انحسار المخاوف من أزمة الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع أمس الجمعة على تراجع مع انحسار مخاوف الإمدادات في ظل استمرار انقسام دول الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر نفطي على روسيا، في حين تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الإفراج عن المزيد من النفط من المخزون لتهدئة الأسواق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 118.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0529 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 2.1 % في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.4 % إلى 111.87 دولار للبرميل بعد خسارتها 2.3 % في الجلسة السابقة.

ويتجه كلا العقدين لتحقيق أول زيادة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع، إذ يتجه برنت لتحقيق قفزة 10 %، في حين يتجه غرب تكساس الوسيط لارتفاع 7 %، بعد مخاوف أكبر من حدوث أزمة في الإمدادات تسبب فيها تفكير الاتحاد الأوروبي بمقاطعة النفط الروسي في وقت سابق من الأسبوع.

وفي ظل انخفاض المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، قال محللون إن السوق لا تزال غير قادرة على الصمود أمام أي صدمة على صعيد الإمدادات.

وقال محللون: «المخزونات آخذة في التقلص. يعني هذا، وفق المعطيات الحالية، أن الشح في السوق سيستمر».

تراجعت أسعار النفط الخام يوم الخميس في الوقت، الذي تناقش فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها إمكانية سحب المزيد من مخزوناتها النفطية بشكل منسق للمساعدة في تهدئة أسواق الطاقة في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.99 دولار أو 1.6 % إلى 119.61 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.10 دولار أو 1.8 % إلى 112.82 دولار للبرميل.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم في مؤتمر صحفي بمقر وكالة الطاقة الدولية في باريس «فيما يتعلق بمخزونات الطوارئ، هناك مناقشات جارية وكل هذه الأدوات مطروحة بالتأكيد على الطاولة».

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة إن الدول الأعضاء تقف صفا واحدا في السعي للحد بشكل جذري من واردات النفط والغاز الروسية.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي لهذا الأسبوع، إذ سجل النفط برنت للعقود الآجلة ارتفاعاً بنسبة 1.03 % تسليم مايو، بينما جاء الصعود في سعر النفط الخام لعقود أبريل المقبل بنسبة 0.87 % تقريباً.

وقفزت بأكثر من 4.16 %، وكسرت حاجز 120 دولارا لخام برنت، إذ واصلت أسعار النفط صعودها بفعل بيانات صناعية أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يسلط الضوء على توتر السوق العالمي بسبب العقوبات الدولية ضد صادرات النفط الروسية.

وسجل سعر خام برنت، نحو 120.38 دولار، وكان قد أغلق على 115.48 دولار، بنسبة زيادة 4.24 %، وواصل الخام الأمريكي الوسيط ارتفاعه بنسبة 4.22 % مسجلا 113.88 دولار للبرميل، وكان قد أغلق على 109.27 دولار.

وصعدت أسعار النفط يوم الثلاثاء واستمر في حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، إذ سجل النفط برنت للعقود الآجلة ارتفاعاً بنسبة 1.6% تسليم مايو، بينما جاء الصعود في سعر النفط الخام لعقود أبريل المقبل بنسبة 1.55 % تقريباً.

وارتفع سعر خام النفط الأمريكي القياسي بما يعادل 2.89 دولار إلى مستوى 115.01 دولار للبرميل، خلال التعاملات الإلكترونية في بورصة نيويورك التجارية. وقفز خام برنت الدولي 3.78 دولارات لتصبح قيمته 119.40 دولار للبرميل.

وأغلقت أسعار النفط مرتفعة أكثر من 7 % يوم الإثنين الماضي، وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 115 دولارا للبرميل، بينما اختلفت دول الاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 7.69 دولار، أو 7.12 %، لتسجل عند التسوية 115.62 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 7.42 دولار، أو 7.09 %، لتبلغ عند التسوية 112.12 دولار للبرميل.

وعزز الخامان القياسيان مكاسبهما في التعاملات اللاحقة على التسوية ليصل برنت إلى 116.53 دولار والخام الأمريكي إلى 112.63 دولار.