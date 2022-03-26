شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخطاء شائعة في التسويق العقاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد المحاضر والمدرب المعتمد في القيادة الإستراتيجية بالقطاع العقاري د. ماجد الركبان 7 أخطاء شائعة في التسويق العقاري قبل اغتنام الفرصة العقارية على رأسها: البحث عن الفرص الكبيرة، والاستعجال وعدم دراسة الفرصة جيدا، وعدم السؤال عن سبب البيع، وعدم دراسة الطلب الحالي والمستقبلي.

وقال الركبان: إن من ضمن الأخطاء الشائعة: التمسك بوجهة نظر واحدة والتحيز، وإهمال الوسطاء والاعتقاد بأنهم منافسون لا شركاء، إضافة إلى عدم الاستشارة قبل مناقشة العميل المرتقب.

وأضاف الركبان إن مواصفات الفرصة العقارية الجيدة تتمثل في: الموقع المميز، والقيمة العالية مقارنة بالسعر، وتوقع زيادة الطلب الحالي والمستقبلي، وتوقيت الفرصة العقارية، والميزة التنافسية للفرصة.

ودعا إلى التعامل مع الفرص الجيدة بعدة خطوات وهي: الاستعداد مسبقا، ودراسة الفرصة وطرح الحلول، وتكوين العلاقات والتركيز على العميل.

وأوضح أن العميل أصبح أكثر وعيا من ذي قبل، ولديه الخبرة في التفرقة بين الفرص ذات القيمة الجيدة والفرص غير الجيدة، داعيا إلى التعامل مع العميل بأكثر احترافية.