شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بعد اعتداءات الحوثي على منشآت نفطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد الخسائر التي تكبدتها في بداية التعامل مع اتجاه التجار للشراء بعد تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية بمدينة جدة لعمل عدائي.

وارتفع خام برنت 1.20 دولار أو 0.7 في المئة إلى 119.92 دولار للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 0.9 في المئة إلى 113.34 دولار.

وكان خاما برنت وغرب تكساس قد انخفضا أكثر من ثلاثة دولارات، في وقت سابق.

واتجه الخامان القياسيان نحو تحقيق أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ ثلاثة أسابيع، واتجه خام برنت لتحقيق قفزة أسبوعية تبلغ عشرة في المئة وغرب تكساس الوسيط ثمانية في المئة.