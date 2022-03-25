شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تستثمر 16.4 مليار دولار في قطاع الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية الكوري إن بلاده تعتزم استثمار أكثر من 20 تريليون وون (4ر16 مليار دولار) في قطاعات البيانات والشبكات والذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة في محاولة للمساعدة في رعاية الصناعات الموجهة نحو المستقبل.

وبالإضافة إلى الإنفاق المالي، تعتزم الحكومة توفير الدعم للبحث والتطوير، وتقديم الحوافز الضريبية لتنمية القطاعات الثلاثة، المسماة بصناعات الدي إن إيه، وفقا لما نقلته اليوم الجمعة وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وزير المالية هونج-نام كي.

وقال هونج إن تطوير هذه القطاعات سيكون مهما لخلق تآزر مع ما يسمى بالصناعات الثلاث الكبرى، وهي صناعات رقائق غير الذاكرة والصحة الحيوية ومركبات الجيل التالي.

وحددت كوريا الجنوبية أنظمة أشباه الموصلات، والصحة الحيوية، ومركبات الجيل المستقبلي باعتبارها الصناعات الثلاث الرئيسية التي تسعى فيها إلى خلق مزيد من فرص العمل وتعزيز النمو القائم على الابتكار.

وفي محاولة لرعاية صناعة البيانات، تعتزم الحكومة إنشاء لجنة حكومية معنية بسياسة البيانات، كما ستدفع الدولة باتجاه توسيع شبكات الجيل الخامس المتخصصة في محاولة لتحفيز ابتكارات الخدمة الجديدة.

وسمحت الحكومة للشركات غير العاملة في مجال الاتصال بإقامة شبكات جيل خامس متخصصة، للمساعدة في تشغيل بنية تحتية رقمية جديدة، كالمصانع الذكية والمزارع الذكية. وتخطط الحكومة لإنفاق 48 مليار وون هذا العام لدعم المشروع.