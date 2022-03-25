شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: رقمنة الضرائب تكتمل فى يونيو.. ولن تترك مجالا للتقديرات الجزافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، باكتمالها في يونيو المقبل، لن تترك مجالًا للحديث عن التقديرات الجزافية، مشيرًا إلى حرصه على عقد لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وأصحاب المهن؛ للتصدي القانوني الحاسم بالفحص والدراسة لأي مشاكل ضريبية، والإسراع بحلها على ضوء القوانين واللوائح والضوابط المقررة، بمراعاة تيسير الإجراءات الضريبية؛ واتخاذ اللازم لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأعرب "معيط"، عن تقديره للرسالة السامية للفن الراقي في إرساء دعائم خطاب ثقافي يُسهم في بناء الإنسان المصري بالجمهورية الجديدة، ويخدم قضايا الأمن القومي، ويُرسِّخ قيم الولاء والانتماء الوطني، والتفاني في العمل، والعطاء الإنساني، والمشاركة الإيجابية، والتكافل الاجتماعي، ويُنمى وعى المواطنين، على نحو يعكس الطفرة غير المسبوقة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل التنمية الشاملة والمستدامة، ويُجسِّد الإرادة المصرية الصلبة في تجاوز الصعاب، وتلبية تطلعات الشعب العظيم في العيش الكريم.

قال وزير المالية، فى لقاءين مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وهانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن مصر، تتطلع لتكاتف جهود كل أبنائها الشرفاء، وقواها الوطنية المخلصة؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لتحسين حياة الناس، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، موضحًا أننا نتطلع أيضًا إلى دور أكبر للفن في نشر ثقافة الالتزام الطوعي بسداد مستحقات الدولة.



فنانون يشاركون في لقاء مع وزير المالية

أضاف :"نتطلع إلى أن تساعدونا في تعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والثقافة والحماية الاجتماعية بنشر ثقافة الالتزام الضريبي الطوعي؛ على نحو يُسهم في توفير مساحة مالية مستدامة بالموازنة العامة، تساعد في تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية الشاملة والمستدامة".

وجَّه الوزير، مصلحة الضرائب بتوقيع بروتوكول تعاون مع كل من نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن الموسيقية، وتشكيل لجنة ضريبية مشتركة دائمة بكل نقابة تضم ممثلين من مصلحة الضرائب، على نحو يضمن تيسير الإجراءات الضريبية مع النقابات الفنية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية.

أعرب الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، عن شكره وتقديره لحرص وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب، على الاستماع للمشاكل الضريبية التى تواجه بعض أعضاء نقابة المهن التمثيلية؛ إدراكًا لأهمية الفن في تشكيل خطاب ثقافى راقٍ يتسق مع حجم الإنجازات الضخمة التي تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا إدراك جموع الفنانين أهمية الدور الوطنى الذى يُؤديه العاملون بمصلحة الضرائب فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

قال هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن الفنانين حريصون على سداد مستحقات الدولة، حيث تعود إليهم وجموع المواطنين فى صورة خدمات عامة، تُسهم فى تحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أهمية فتح قنوات تواصل مستدامة لنقابة المهن الموسيقية مع مصلحة الضرائب، على نحو يُساعد فى تيسير الإجراءات الضريبية.

أكد رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أننا حريصون على التواصل الدائم مع كل الممولين وأصحاب المهن الحرة لحل أى مشاكل ضريبية، وتيسير الإجراءات، واستيداء مستحقات الدولة.



وزير المالية يجتمع مع ممثلين

بينما قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا حريصون على إرساء دعائم العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتيسير الإجراءات الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الإيجابي المباشر فى التعامل مع أي مشاكل ضريبية لمجتمع الأعمال أو أصحاب المهن الحرة وفقًا للقانون.

حضر اللقاءين: الفنانون أشرف عبد الباقى، وشريف منير، ونجلاء بدر، وبشرى أحمد، وشيري عادل، ومحمد أبو اليزيد وكيل أول النقابة، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، ومختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب، وممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة، ومحمد ماهر مستشار رئيس مصلحة الضرائب.