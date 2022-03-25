شكرا لقرائتكم خبر عن "طلعت" يبحث مع السفير اليابانى جذب الاستثمارات اليابانية لقطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السفير أوكا هيروشى سفير اليابان فى القاهرة، لبحث فرص جذب الاستثمارات اليابانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، واستعراض آليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات الرقمية.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، على تميز وقوة العلاقات الثنائية بين مصر واليابان على المستويين السياسى والاقتصادى؛ موضحا جهود الدولة لإقامة مجتمع رقمى متكامل وبناء مصر الرقمية؛ معربًا عن تطلعه للتعاون مع اليابان فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة لتوطين التكنولوجيا.

وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المقترحة التى يأتى على رأسها جذب الشركات اليابانية للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى مجالات تصنيع الالكترونيات، وخدمات التعهيد، ومراكز إبداع مصر الرقمية التى تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنشائها فى المحافظات لإتاحة التدريب التقنى ودعم الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال لدى الشباب.



وزير الاتصالات يكرم السفير الياباني

كما تم الإشارة الى مذكرة التفاهم المقرر توقيعها بين مصر واليابان لتعزيز التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وكذلك تم بحث سبل دعم التعاون الثنائى لإعداد كفاءات رقمية لتلبية متطلبات السوق المحلى وخدمة مشروعات مصر الرقمية وتعزيز القدرات التنافسية للشباب فى الأسواق العالمية؛ وذلك فى ضوء تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستراتيجية بناء القدرات الرقمية لمختلف فئات المجتمع ووفقا لمستويات متعددة حيث تم التطرق إلى آليات دعم التعاون مع الجامعات اليابانية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة مصر للمعلوماتية التى أنشأتها الوزارة فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مع مبادرة بُناة مصر الرقمية التى تم اطلاقها لمنح الماجستير فى تخصصات تكنولوجية متعمقة.

من جانبه؛ أعرب السفير أوكا هيروشى سفير اليابان فى القاهرة عن تطلع بلاده إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والى تحقيق تعاون فاعل فى كافة المحاور المتفق على تضمينها فى مذكرة التفاهم التى تشمل عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك من أبرزها الاتصالات والذكاء الاصطناعى والخدمات البريدية.



وزير الاتصالات عمرو طلعت مع سفير اليابان

وأثنى الدكتور عمرو طلعت، على الجهود المبذولة للتنسيق المشترك مع الوزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لعقد ملتقى عبر الإنترنت مع الشركات اليابانية للتعرف على إمكانيات السوق المصرى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأهم المشروعات والمبادرات الوطنية فى هذه الصناعة.