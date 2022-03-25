شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الاستثمارات الإماراتية فى مصر 2021/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العلاقات المصرية الإماراتية تطورا كبيرا في السنوات الماضية بالتزامن مع التطور الذى تشهده العلاقات على المستوى السياسي.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وفقا لما يلى:

- ارتفعت الاستثمارات الإماراتية لتصل إلى 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%.

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3,4 مليار دولار خلال العام المالى 2019 / 2020 مقابل 3,1 ملياردولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 9,5%.

- بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين فى مصر 41 مليون دولار خلال العام المالى 2019 / 2020 مقابل 45,5 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 9,9%.

- انخفضت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتبلغ 3.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.4 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 14.7%.

- ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.4 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63.9%.

-انخفضت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 1.3 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 2,9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 54.8%.