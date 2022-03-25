شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: 102 مليار جنيه حصيلة طرح شهادة الادخار 18% خلال 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 102 مليار جنيه خلال 4 أيام من طرحها.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نسبة 85% من العملاء نفذوا الشراء عبر "الأهلى نت" و"الأهلى موبايل".

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن هناك زيادة فى حصيلة شركة الأهلى للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية.