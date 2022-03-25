شكرا لقرائتكم خبر عن 130 محطة جديدة فى قرى حياة كريمة لتوفير خدمات الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة فى توفير خدمات الصرف الصحى لجميع قرى المرحلة الأولى من خلال إنشاء وتطوير 130 محطة معالجة، وكذا توفير خدمات مياه الشرب وتعزيزها من خلال توسيع محطات التنقية، وكذلك استبدال وإعادة تأهيل البنية التحتية القديمة للمياه، فضلًا عن تطوير خدمات الاتصالات من خلال توسيع مكاتب البريد وتغطية شبكات المحمول ومواقع توزيع الألياف الضوئية ومجمعات الخدمات الحكومية

وانطلقت المرحلة الثانية في 28 ديسمبر 2020، وتستهدف 20 محافظة وتضم 51 مركزًا بإجمالي 1،376 قرية، ومن المتوقع أن تصل إلى 1500 قرية، يستفيد منها 18 مليون مواطن باستثمارات أولية تبلغ 200 مليار جنيه.

وتهدف المبادرة بشكل رئيس إلى تطوير 4658 قرية بإجمالي 175 مركزًا في جميع محافظات مصر، وشملت 57.8% من سكان مصر (ما يقرب من نصف سكان مصر) ويستفيد منها أكثر من 50 مليون مواطن، بلغت التكلفة المقدرة 800مليار جنيه على الأقل.

وتم إدراج المبادرة الرئاسية "حياة الكريمة" بنجاح فى "الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة (GPSDD)". وتعتبر هذه الخطوة اعترافًا بدور مصر الرائد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المجتمعات الريفية.