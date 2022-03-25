شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: توطين الصناعة بات ملحا لمواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، أن توطين الصناعة بمفهومه الحقيقى، كفيل بدعم الاقتصاد الوطنى فى ظل التحديات العالمية التى تحيط بمختلف الاقتصادات العالمية.

أضاف خالد الفقى، لـ"الخليج 365" أن معنى توطين الصناعة أن تكون الصناعة كلها تعتمد على الخامات المحلية ويتم عمل قيمة إضافية على الخامات المحلية، ثم تصديرها للخارج، وهذا يعنى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى، وهذا أيضا يعنى توفير فرص عمل جديدة وهذا يعنى أن يكون النمو في مصر قائم على ‏مؤشرات قوية تستطيع الصمود فى ظل الأوضاع الحالية.

أضاف انه من المهم خلال الفترة المقبلة أن تركز الحكومة على العديد من القطاعات الصناعية و التركيز على المنتجات ، التي يتم استيرادها من الخارج بهدف تصنيعها بالكامل وتوطينها ، وليس مجرد تجميع و الاعتماد على المادة الخام من الخارج وهذا يعني بالضرورة أن نركز على تصنيع المواد الموجود لها خدمات بجدري اقتصادية في مصر.

‏أوضح انه من المهم أيضا دعم الصناعات المصرية التي تصدر للخارج، وأبرزها صناعة الألمنيوم والسبائك الحديدية والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات والأسمدة والأسمنت أيضا، وهى الصناعات التى تجلب عملة صعبة لمصر، وبالتالى من المهم تذليل أى عقبات أمام تصدير تلك المنتجات للخارج ، والسعي لفتح أسواق جديدة لها بالتنسيق بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص.