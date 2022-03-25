شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "الأغذية" بنسبة 2.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.9%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.2%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.1%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%.

فيما تراجعت 10 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.6%، يليه قطاعي العقارات والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.4%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.8%، وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 0.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للمرة الأولى بعد صعود دام 6 جلسات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 776 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.017 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 356.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.1 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.12%، والعرب على 8.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.76%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 180.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 84.9 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 35.4 مليون جنيه، 53.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 11709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14198 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4621 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1995 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 3022 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 4701 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1149 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.