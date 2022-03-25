أخبار البورصة اليوم الخميس 24-3-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 24-3-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للمرة الأولى بعد صعود دام 6 جلسات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 776 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.017 مليار جنيه.



إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية للمنتجعات السياحية، آراب للتنمية والاستثمار، المشروعات الصناعية والهندسية، أم بي للهندسة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، القاهرة للإسكان والتعمير. إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية للمنتجعات السياحية، آراب للتنمية والاستثمار، المشروعات الصناعية والهندسية، أم بي للهندسة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، القاهرة للإسكان والتعمير.

البورصة تخسر 776 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للمرة الأولى بعد صعود دام 6 جلسات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 776 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.017 مليار جنيه. البورصة تخسر 776 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للمرة الأولى بعد صعود دام 6 جلسات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 776 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.017 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 356.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.1 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.12%، والعرب على 8.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.76%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 180.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 84.9 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 35.4 مليون جنيه، 53.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 11709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14198 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4621 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1995 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 3022 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 4701 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1149 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

صفقة كونتكتأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة كونتكت المالية القابضة لعدد 9.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 37.4 مليون جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين. صفقة كونتكتأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة كونتكت المالية القابضة لعدد 9.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 37.4 مليون جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسكندرية للزيوت المعدنية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، 337.6 لف سهم، 2.3 مليون سهم، 19.5 ألف سم، 132.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة ببنك كريدي أجريكول مصر 4 آلاف سهم، وباعت إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 650 ألف سهم، 151.1 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 13025 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية 1000 سهم.





لجنة القيدوقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على الشركة العربية لحليج الأقطان لمخالفة أحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، نقل تداول أسهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية من القائمة (د) إلى القائمة (أ) اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الخميس، على أن يتم متابعة التزام الشركة بعقد الجمعية في التاريخ المحدد، وفى حالة وجود أي اخلال بالتعهدات الواردة للبورصة من الشركة يتم إعادة عرض موقفها على لجنة القيد لإعمال شئونها.