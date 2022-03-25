شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 24-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 24-3-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للمرة الأول بعد صعود دام 6 جلسات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 776 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.017 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية للمنتجعات السياحية، آراب للتنمية والاستثمار، المشروعات الصناعية والهندسية، أم بي للهندسة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، القاهرة للإسكان والتعمير. إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية للمنتجعات السياحية، آراب للتنمية والاستثمار، المشروعات الصناعية والهندسية، أم بي للهندسة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، القاهرة للإسكان والتعمير.

البورصة تخسر 776 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للمرة الأول بعد صعود دام 6 جلسات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 776 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.017 مليار جنيه. البورصة تخسر 776 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للمرة الأول بعد صعود دام 6 جلسات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 776 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.017 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 356.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.1 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.12%، والعرب على 8.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.76%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 180.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 84.9 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 35.4 مليون جنيه، 53.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 11709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14198 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4621 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1995 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 3022 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 4701 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1149 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 35.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.76%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.554 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.93%.

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.01%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 27.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.36%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.359 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.35%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.46%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 10.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.41%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 75.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.10%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.458 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.37%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 3 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.06%.