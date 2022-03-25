تشتري الدهب ولا تبيعه؟ اعرف الحل المناسب

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الحيرة تعيشها العديد من المواطنين، التي تهتم بأسعار الذهب خلال الايام الماضية، بعدما ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ ومتفاوت، وفقًا لما ذكرته شعبة الذهب في الغرف التجارية، التي شهدت ارتفاعا كبيرا وملحوظ، وفقًا لارتفاع أسعار العالمية، وأسواق المال داخل مصر.

وتساءلت العديد من المواطنين وخاصة السيدات اللاتي يحتفظن بالمشغولات الذهبية، عن الحل الأنسب للاستفادة منها، بالبيع أو الشراء.

وفي هذا الصدد، أجاب وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، على السؤال الشائك، مؤكدًا أن الرؤية حتى الآن غير واضحة: «لم اشتريتي دهب بسعر قليل، وراضية حاليًا بالارتفاع بيعي، لكن الأفضل نستنى».

وتابع «أمين» خلال حديثه لموقع «هُن»: «محدش عارف هيرخص ولا مش هيرخص أصلا، لكن الرؤية بتقول إنه هيزيد».

ونصح «أمين» بشراء الذهب في الوقت الحالي: «لو فيه فائض فلوس حطوه في الدهب اشتري ممكن تزيد أكتر».

وعن اضطرار البعض لشراء الذهب، بسبب مشاريع الخطبة والزواج، نصح رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية،، بشراء الذهب مع تخفيف الوزن قدر المستطاع: «عشان ميأثرش على الشكل الجمالي».