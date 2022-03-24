شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنهي التعاملات على ارتفاع كبير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع كبير، لتواصل تعافي السوق في الآونة الأخيرة، مع اقتناص المستثمرين أسهم شركات صناعة الرقائق والتكنولوجيا المنخفضة ومع هبوط سعر النفط.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 63.94 نقطة أو 1.43 بالمئة إلى 4520.18 نقطة.

في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 270.44 نقطة أو 1.94 بالمئة إلى 14193.05 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 344.96 نقطة بما يعادل واحدا بالمئة إلى 34703.46 نقطة.