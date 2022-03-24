شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في أكثر من أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع إذ زادت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بسبب مخاوف من ارتفاع حاد في التضخم والغموض حول الحرب في أوكرانيا.

وبحلول الساعة 1748 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1963.21 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ 14 مارس آذار، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة عند التسوية إلى 1962.20 دولار للأوقية.

وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "لا تزال الضغوط التضخمية البالغة القوة الداعم الأساسي الذي يحرك سعر الذهب. لكن هناك عوامل أخرى مساعدة، والأكثر وضوحا بينها الحرب في أوكرانيا".

وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الأمريكي تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس ومنذ ذلك الحين يدعم أبرز صناع السياسات في البنك المزيد من التشديد في السياسة النقدية هذا العام لمكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.

ويقول محللون إن الذهب، الذي لا يدر عائدا، يميل إلى أن يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة لكن الصراع المتصاعد في أوكرانيا وزيادة أسعار النفط أضاف للضغوط التضخمية القائمة وساعد في وضع أرضية دعم ثابتة لأسعار الذهب.

واتفق الزعماء الغربيون المجتمعون في بروكسل على تعزيز قواتهم في شرق أوروبا وزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا، مع دخول هجومها على أوكرانيا شهره الثاني.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة اثنان بالمئة إلى 25.55 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1024.50 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2525.72 دولار للأوقية.