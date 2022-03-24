شكرا لقرائتكم خبر إغلاق شركة بيع حديد والقبض على مالكها للاحتيال على 166 مواطنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن الجهات الأمنية قبضت على مالك الشركة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه، وتعود تفاصيل القضية لرصد الوزارة تعثر الشركة في تسليم 166 مواطنا قاموا بشراء 1500 طن من منتج حديد التسليح المصنع محليا بمختلف المقاسات وبقيمة إجمالية تتجاوز سبعة ملايين ريال.
واتضح إيهام القائمين على الشركة للمشترين بعرض وبيع منتجات حديد التسليح بأسعار أقل من قيمتها السوقية، وعدم إيفائهم بوعود التسليم للبضاعة المباعة والتعثر في إعادة المبالغ للمشترين، وأحالت وزارة التجارة مسؤولي المنشأة إلى الجهات الأمنية نظرا لكونها مخالفة نصب واحتيال تدخل ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف والقبض لاتخاذ الإجراءات النظامية واستعادة الحقوق لأصحابها.
أسباب القبض على صاحب شركة الحديد:
تورطه في النصب والاحتيال في تجارة حديد التسليح
إخلاله بحقوق 166 مستهلكا متضررا
استلام أكثر من 7 ملايين ريال
عدم تسليم الكميات المباعة للمشترين
التعثر في إعادة المبالغ للمشترين
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