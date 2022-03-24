«الأراضي البيضاء» يصدر رسوم الدورة السادسة لحاضرة الدمام

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وشدد البرنامج على أهمية السداد خلال الفترة المحددة، تجنبا لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة.
وأعلن البرنامج عن فوترة الدورة السادسة لمدينتي الرياض وجدة الشهر الماضي، كما تم تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى في أكثر من 140 حيا في مدينة الرياض، بحسب الخريطة والنطاق المعتمد في منتصف ديسمبر 2021، حيث تبقى على انتهاء مهلة التسجيل النظامية 84 يوما.
وشهدت لائحة رسوم الأراضي البيضاء تعديلات لتتضمن 3 مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدد، والمرحلة الثالثة الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وتضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى إجراء الوزارة مراجعة دورية للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة نفسها، بالإضافة إلى صدور أمر سامٍ كريم في أغسطس 2020 يقضي باعتبار فواتير رسوم الأراضي البيضاء عقودا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة.
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