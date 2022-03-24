شكرا لقرائتكم خبر دعوة ملاك الأراضي على شوارع تجارية لإصدار ترخيص تسوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في إصدار ترخيص التسوير عبر منصة «بلدي»، ووفقا للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من الوزارة، قبل البدء برصد امتثال الملاك مطلع يوليو 2022.

وتستهدف المبادرة ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.

وتأتي مبادرة تسوير الأراضي الفضاء من منطلق اهتمام الوزارة بمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على طرقات وشوارع المدن السعودية ومحاور الحركة الرئيسة فيها، وذلك ضمن منظومة المبادرات للإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية للمدن وأنسنتها وحفظ حقوق المشاة ورفع جودة الحياة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت في وقت سابق حملة توعوية استهدفت ملاك الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة، بهدف رفع مستوى الوعي والمسؤولية حيال تفعيل قرار تسوير الأراضي الفضاء والتي من شأنها المساهمة في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، إضافة إلى أنها تشكل حماية للملاك من التعديات وسوء استخدام الأراضي، ورفع مستوى أنسنة المدن عبر تشجير الأسوار.

وجاءت الحملة على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير الذي تضمن عددا من اشتراطات ونماذج تسوير الأراضي الفضاء.

أهداف مبادرة تسوير الأراضي الفضاء على الشوارع التجارية:







توحيد مظهرها مع المباني المحيطة



الحد من تراكم المخلفات داخل الأراضي



حمايتها من التعديات



توضيح حدود الملكية للأرض



المناطق المستهدفة بالمرحلة الأولى: