المدينة المنورة ضمن أول 10 مدن عالميا في تبني معيار الأيزو بمؤشرات المدن الذكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المدينة المنورة شهادة التبني المبكر لمعيار الأيزو في مؤشرات المدن الذكية (IOS37122) من المجلس العالمي لبيانات المدن (World Council on City Data)، بعد تتويجها أخيرا بشهادة الأيزو (ISO37120) في قياس مؤشرات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة بالتعاون مع المنظمة الدولية لمعايير (ISO).

وتعد المدينة المنورة بعد تحقيق هذه الشهادة ضمن المدن العالمية العشر الأولى في التبني المبكر لمعيار الأيزو في مؤشرات المدن الذكية - وفقا لمؤشر المدن الذكية في المجلس العالمي لبيانات المدن الذكية، وكذلك الأولى عربيا وآسيويا في هذا المجال. ونيابة عن أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان ، حضر نائبه الأمير سعود بن خالد، عبر - تقنية الاتصال المرئي - مراسم تتويج المدينة المنورة بهذه الشهادة، بحضور رئيس المجلس العالمي لبيانات المدن باتريشيا مكارني، وأمين منطقة المدينة المنورة، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد البليهشي.

ونوه نائب أمير منطقة المدينة المنورة، بالإجراءات التي اتخذها المرصد الحضري في الهيئة لوضع المدينة المنورة على قائمة المدن العالمية المنافسة في مجالات المدن الذكية والابتكار، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتسهم معايير الأيزو في مؤشرات المدن الذكية، في تحسين جودة الحياة لسكان وزوار المدينة المنورة، من خلال قياس مستوى التقدم في مؤشرات المدن الذكية بالمقارنة مع المدن العالمية، والعمل على تحسين نتائج الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة للسكان والزوار من خلال دعم إقرار السياسات والممارسات في الخدمات الرقمية والعامة، الأمر الذي يسهم في تطوير البنية التحتية وتسهيل خدمات النمو والابتكار وتعزيز برامج التخطيط التنموي على مستوى المنطقة، ودعم التوجه العام في بناء اقتصاد رقمي مبتكر جاهز للتعامل مع تحديات المستقبل.

المدينة المنورة







بين الـ10 الأولى عالميا في التبني المبكر لمعيار الأيزو في مؤشرات المدن الذكية



الأولى عربيا وآسيويا في التبني المبكر لمعيار الأيزو في مؤشرات المدن الذكية



شهادات حصلت عليها: