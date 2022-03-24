254 مليونا خسائر السعودية للخدمات الأرضية في 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت خسائر الشركة السعودية للخدمات الأرضية 254 مليون ريال خلال عام 2021 مقابل خسارة بـ454 مليون ريال خلال عام 2020 ، بتراجع 44%، بحسب النتائج المالية السنوية التي أعلنتها الشركة أمس على موقع تداول.

وبلغت الخسارة التشغيلية خلال العام 170 مليون ريال مقابل خسارة 403 ملايين ريال خلال العام قبل السابق بانخفاض 58%. فيما بلغ إجمالي الربح 195 مليون ريال مقابل خسارة 21 مليون ريال خلال 2020.

وبلغت خسارة السهم 1.35 ريال مقابل خسارة 2.42 ريال خلال العام قبل السابق.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الخسائر إلى التعافي المستمر للعمليات التشغيلية والتي أثرت بشكل مباشر على الإيرادات بزيادة 28.4% ما يعادل 356.1 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 28.4% إلا أن تكلفة التشغيل زادت بنسبة 11% فقط وذلك لانخفاض الدعم المقدم من برنامج ساند بمبلغ 141.7 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، مما يعني بقاء التكاليف التشغيلية بدون تغير والذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة للحد من تأثير الجائحة. وقد أثر ذلك بشكل إيجابي على مجمل الربح بزيادة قدرها 215.7 مليون ريال.

كما أدى التحسن في العمليات التشغيلية والتحصيل إلى تقليل مخصص خسائر الانخفاض في القيمة بقيمة 48.7 مليون ريال.

وذكرت أنه رغم ارتفاع الخسائر في الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية ( 12.4 مليون ريال)، ومصروفات الزكاة (13.1 مليون ريال)، والتكاليف التمويلية (14.7 مليون ريال) والتي أثرت على قائمة الدخل أو الخسارة بقيمة 40.2 مليون ريال. إلا أن التحسن في الإيرادات من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ( 6.9 ملايين ﷼) والايرادات الأخرى (8.4 ملايين ﷼)، قد أدت إلى انخفاض الأثر إلى 24.9 مليون ﷼ على قائمة الدخل أوالخسارة.

وقالت الشركة «إنه مع تفشي جائحة COVID-19 وتعليق رحلات الطيران التجاري الداخلي والدولي من منتصف شهر مارس 2020 نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الرسمية، شكلت إدارة الشركة لجنة تنفيذية لاستمرارية الأعمال والتي قامت بوضع خطة من عدة احتمالات للحد من الآثار المالية الناتجة من الجائحة، وتأثيرها على النتائج المالية المتوقعة، والتدفقات النقدية المرتبطة بها ومراقبة الخطة باستمرار مقابل التقدم الفعلي.

وقدمت اللجنة مبادرات لخفض التكلفة دون التأثير على قدرة الشركة على استعادة وضعها التشغيلي مع التحسن التدريجي في تشغيل الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات الاحترازية التي وضعتها السلطات الرسمية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأضافت أن إجمالي الإيرادات للعام بلغ 1,607.9 مليون ريال مقارنة بالعام 2020 والتي بلغت فيه الايرادات 1,251.8 مليون ريال وذلك بزيادة قدرها 28.4%. كما بلغ صافي الخسارة خلال العام الحالي 254.4 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة 454.3 مليون ريال للعام 2020 بانخفاض قدره 44%.

وبلغت الخسارة الشاملة للعام الحالي 234.5 مليون ريال مقارنة بخسارة شاملة قدرها 446.7 مليون ريال للعام السابق بانخفاض قدره 47.5%.